В Буче Киевской области произошел несчастный случай, жертвой которого стал молодой человек.

Как сообщают киевские телеграммы-паблики, тело мужчины нашли под окнами одного из жилых домов.

Очевидцы рассказали, что человек выпал из окна на 10 этаже. Несчастный скончался от тяжелых травм до приезда медиков.

«Как установили на месте полицейские: погибшему – 32 года, он из Киева недавно снял жилье в Буче», - сообщили в телеграмм-канале «Dtp.kiev.ua».

По неподтвержденным данным, мужчина прожил в съемной квартире всего два дня.

Был это несчастный случай или самоубийство - установят правоохранители.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что рядом с телом обнаружили подушку и деньги.

Напомним, на днях трагедия также произошла в Броварах в Киевской области – там с 14 этажа выпала 11-летняя девочка.

"Все обстоятельства инцидента выясняются. Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство", - сообщал об обстоятельствах трагедии глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Также сообщалось, о страшном ДТП в пригороде Днепра - люди сгорели заживо.

Среди погибших – ребенок.

Ранее стало известно, что поезд "Киев - Варшава" сошел с рельсов в районе реки - кадры с места происшествия.