Российская федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, основные усилия враг сейчас сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, пишет Politeka.net.

За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на этих направлениях.

«В то же время российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня», - сообщили в Генштабе ВСУ.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Генштаб ВСУ также обращает внимание, что с целью восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию в россии.

В частности, в регионах Кавказа продолжается принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины. Мобилизации подлежат все мужчины вне зависимости от состояния здоровья и желания воевать.

«Большое количество мобилизованных – это граждане, отбывавшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии участия в боевых действиях на территории Украины», - отмечает в Генштабе.

Между тем, в некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях оккупантов и борьбе с украинскими патриотами.

"Отключение сети интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области", - предупреждают в Генштабе.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения окупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.

Что это за объект в Генштабе пока не уточняют.

Также в Генштабе напомнили, как разворачивались события в конце февраля прошлого года.

«Военное и политическое руководство России достигло согласия относительно даты нападения. Нужен был только формальный повод. И он в арсенале страны-агрессора быстро нашелся.

22.02.2022 владимир вутин подписал указ о признании россией независимости отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, временно оккупированных войсками россии», - напомнили в Генштабе, как все начиналось.

Также напоминается, что 24 февраля, с 4 утра, батальонно-тактические группы армии россии начали широкомасштабное наступление на приграничные районы Украины одновременно с севера, востока и юга.

«По факту вооруженной агрессии правительством Украины было принято решение о введении в стране военного положения, который продолжается до сих пор. С первых же минут российского вторжения агрессор получил достойный отпор от украинского народа», - отметили в Генштабе.

Добавим, что сегодня утром, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное году полномасштабной войны.

Напомним, новое решение Валерия Залужного вызвало скандал.

Также сообщалось, что ветеран батальона "Айдар" рассказал, какие города находятся в опасности.

Кроме того, Politeka.net писала, что днепрянка рассказала, как рожала под вой сирен 24 февраля.