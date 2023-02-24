Как сообщает Pliteka.net со ссылкой на правоохранителей Киевской области, несчастье произошло вечером 22 февраля.

«В полицию позвонили по телефону очевидцы и сообщили о том, что неизвестный мужчина выпал из окна многоэтажки на козырек подъезда», - рассказали правоохранители.

Прибыв на место трагедии, было установлено, что погибшему было 32 года. Накануне он снял жилье в доме, под окнами которого его и нашли.

Человек погиб от травм несовместимых с жизнью при падении с 10 этажа.

Как рассказали правоохранители, на момент трагедии мужчина находился в квартире один, дверь была заперта изнутри, обстановка комнаты не была нарушена.

«Следователи выяснили, что мужчина выпрыгнул с балкона. Для установления окончательных причин смерти тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу», - добавили правоохранители.

По факту совершения самоубийства [ст. 115 УК] следователи проводят досудебное расследование.

Напомним также, что на днях трагедия также произошла в Броварах Киевской области – там с 14 этажа выпала 11-летняя девочка.

"Все обстоятельства инцидента выясняются. Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство", - сообщал об обстоятельствах трагедии глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина якобы приехал из Киева и успел прожить в съемной квартире всего несколько дней.

Также сообщалось о жестком ДТП в столице - на месте много полиции и "скорых".