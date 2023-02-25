Как пишет Politeka.net, огромный пожар произошел в Подольском районе. В официальном телеграм-канале КГГА уже опубликовали реакцию мэра Виталия Кличко на пожар.
"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы
Все службы уже на месте. Подробности – со временем", - отметил Кличко.
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В сети также появились фотографии пожара. На них можно увидеть густой черный дым, который поднимается над городом.
Стоит отметить, что чуть позже появилась информация, что горит склад лако-красочной продукции. Площадь пожара составила 3 тысячи кв. м. Пожарные уже активно занимаются локализацией возгорания. Пока о пострадавших информации не поступало.
Также видео с места событий опубликовал мер Киева Виталий Кличко, на которых можно оценить масштаб происшетсвия.
"18 единиц техники задействовано для тушения пожара в Подольском районе. Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Пылает на площади около 2000 кв. м. Техника и почти 90 человек спасателей работают, чтобы локализовать пожар", - написал Кличко.
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