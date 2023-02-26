Утром в воскресенье, 26 февраля, в Польше столкнулись два пассажирских автобуса, по которым ехали украинцы.

В польском селе Заблотка на Подкарпатье на участке автомагистрали А4 в направлении пограничного перехода "Корчево - Краковец" столкнулись два автобуса. Всего в обоих автобусах ехало 12 человек, все они граждане Украины. Подробности ЧП рассказали в местной полиции.

«По предварительным данным, водитель Renault Master ударился в заднюю часть ехавшего впереди Mercedes Sprinter, в результате чего Mercedes врезался в ограждение и опрокинулся. Пятеро пассажиров из обоих автомобилей доставлены в больницы», - сообщили в полиции.

По данным полиции, пострадавшие – это пятеро женщин. Как уточнили на станции скорой помощи в Пшемышле, среди пострадавших был один ребенок.

Водители были трезвые. Точную причину ДТП установит следствие, но стоит отметить, что в Польше фиксируют ухудшение погодных условий и прогнозируют оледенение.

Авария вызвала пробки на этом участке дороги. Сначала трасса была полностью перекрыта, затем транспорту разрешили проезд по одной полосе. В настоящее время движение полностью восстановлено

Напомним, украинец устроил погром в Польше: кадры с места и подробности инцидента.

Ранее сообщалось о мобилизации украинцев в Польше: появилась официальная оговорка и разъяснение правил.

Также сообщалось, что в Польше 17-летний украинец упал с крыши – он работал на строительстве нелегально.