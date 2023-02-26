В польском селе Заблотка на Подкарпатье на участке автомагистрали А4 в направлении пограничного перехода "Корчево - Краковец" столкнулись два автобуса. Всего в обоих автобусах ехало 12 человек, все они граждане Украины. Подробности ЧП рассказали в местной полиции.
«По предварительным данным, водитель Renault Master ударился в заднюю часть ехавшего впереди Mercedes Sprinter, в результате чего Mercedes врезался в ограждение и опрокинулся. Пятеро пассажиров из обоих автомобилей доставлены в больницы», - сообщили в полиции.
По данным полиции, пострадавшие – это пятеро женщин. Как уточнили на станции скорой помощи в Пшемышле, среди пострадавших был один ребенок.
Водители были трезвые. Точную причину ДТП установит следствие, но стоит отметить, что в Польше фиксируют ухудшение погодных условий и прогнозируют оледенение.
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