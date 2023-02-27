Россияне могут готовить новый мощный удар ракетами по городам Украины.

К такому выводу пришел военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя атаку дронами-камикадзе минувшей ночью.

Напомним, как сообщала Politeka.net, в ночь на 27 февраля враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed с северного направления.

Всего было выпущено до 14 БпЛА-камикадзе, 11 из них уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

«Иранские дроны используются не в первый раз как элемент вскрытия ПВО. У россиян по состоянию на 24 февраля был БК для нанесения ракетного удара по Украине, но они им не воспользовались. На днях я задавался вопросом почему и пришёл к выводу, что если в ближайшие дни не будет удара, то это накопление», - сообщил Коваленко в своем телеграм-канале.

По мнению эксперта, российское военное коммандование, накапливает максимально возможный БК либо для нанесения максимально сильного удара по Украине, либо для оказания максимальной поддержки некой операции российских гибридов на новом участке боевых действий.

В частности, предполагает Коваленко, в Молдове. Эксперт уверен, что других причин быть не может.

«Что же, сегодня по Украине осуществили налёт дронами-камикадзе. Затем пошла тревога из-за взлёта МиГ-31. Но при этом, чрезмерной активности стратегической авиации не замечено. Или они ещё спят, или это применение дронов было вызвано совершенной иной причиной. Например, реакцией оккупантов на то, что они в результате некоего инцидента остались без самолёта ДРЛО А-50У. Иными словами, мощный ответ второй армии мира!», - анализирует происходящее эксперт.

По словам Коваленко,в ближайшие 24 часа этот налёт дронами может вылиться во что-то большее, в частности, ракетный удар.

Напомним, ранее сообщалось о мощных взрывах в Беларуси.

В последствии стало известно, что 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50.

Также сообщалось, что россия после Украины нацелилась на новую страну.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты бегут, понимая, что деоккупация захваченных ими территорий неизбежна.