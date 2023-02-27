В ночь на 27 февраля россияне в очередной раз атаковали Украину.

Под атаку попала Хмельницкая область.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, в результате удара по областному центру, во время ликвидации последствий обстрела, исполняя служебный долг погиб спасатель ГСЧС, еще четверо были травмированы.

Погибшего звали Владислав Дворак. Он был командиром отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части Хмельницкого.

Владиславу было всего 21.

«Вечная память», «Какой молодой, еще бы жить и жить…», «Царство небесное Герою», «Соболезнвоания родным и близким», - пишут пользователи соцсетей, ошеломленные новой трагедией.

Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло.

"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя - спасателя. Соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Добавим, что в Хмельницком в результате атаки поврежден ряд зданий и возникли масштабные пожары.

Кроме того, по Запорожью сегодня ночью оккупанты ударили ракетами С-300. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Пострадал один из объектов инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв.

Также в Запорожье зафиксирован прилет на острове Хортица. Загорелось админздание.

В ночь на 27 февраля враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства типа Shahed с северного направления.

Всего выпущено до 14 БпЛА-камикадзе, одиннадцать из них уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил.

Также напомним, что оккупанты могут готовить новый, очень мощный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты бегут, понимая, что деоккупация захваченных ими территорий неизбежна.