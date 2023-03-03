Новое трагическое ДТП произошло на дороге украинской столицы, появились фото с места.

Автокатастрофа произошла на проспекте Степана Бандеры.

Там, как сообщает паблик «Киевский Движ», BMW на скорости 210 км/ч влетел в прицеп коммунальщиков.

Пострадал водитель легковушки – его передали врачам. К сожалению, пассажиру BMW помочь уже было невозможно – он погиб на месте от травм несовместимых с жизнью.

Тело несчастного зажало, спасателям пришлось его вырезать.

Также известно, что во время столкновения незначительные повреждения получил третий автомобиль.

Судя по кадрам, в результате столкновения BMW загорелось.

Все обстоятельства и виновника аварии установят правоохранительные органы.

Добавим, тем временем стало известно, что жертвой тяжелого ДТП, которое произошло утром 2 марта на столичной Оболони, стал 22-летний пассажир одного за автомобили, оперативный сотрудник Ярослав Соловьев.

Также напомним о новом взрыве в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Киевской области нашли три тела. Несчастные погибли от пуль российских захватчиков во время оккупации.

Их тела похоронил местный житель.

2 марта в Бородянке прошла эксгумация.