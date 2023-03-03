Автокатастрофа произошла на проспекте Степана Бандеры.
Там, как сообщает паблик «Киевский Движ», BMW на скорости 210 км/ч влетел в прицеп коммунальщиков.
Пострадал водитель легковушки – его передали врачам. К сожалению, пассажиру BMW помочь уже было невозможно – он погиб на месте от травм несовместимых с жизнью.
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Тело несчастного зажало, спасателям пришлось его вырезать.
Также известно, что во время столкновения незначительные повреждения получил третий автомобиль.
Судя по кадрам, в результате столкновения BMW загорелось.
Все обстоятельства и виновника аварии установят правоохранительные органы.
Добавим, тем временем стало известно, что жертвой тяжелого ДТП, которое произошло утром 2 марта на столичной Оболони, стал 22-летний пассажир одного за автомобили, оперативный сотрудник Ярослав Соловьев.
Также напомним о новом взрыве в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Киевской области нашли три тела. Несчастные погибли от пуль российских захватчиков во время оккупации.
Их тела похоронил местный житель.