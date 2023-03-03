В результате попадания вражеской атаки разрушена квартира Александра Кобзаря, в Запорожье его знают как Dj Rufus.

Александр находится в реанимации, его друзья тем временем объявили сбор средств.

В частности, чудом выжившая Екатерина Мельник, которая провела 5 часов под завалами многоэтажки в Запорожье, в сторис на своей странице в Инстаграм оставила реквизиты для помощи Александру.

"На данный момент любая гривна важна", - говорится в сообщении.

Супруга Александра Юлия сообщила, что ее муж в реанимации, врачи говорят что состояние стабильное, но к нему никого не пускают. Также она добавила, что ее супруга отключили от аппарата искусственного дыхания, к счастью, он дышит сам.

На своей странице в Инстаграм Юлия добавила реквизиты, чтобы украинцы могли помочь Александру.

"Нахожусь немного в шоковом состоянии, но верю в то, что возьму его за руку и как в диснеевских мультфильмах произойдет чудо 💫💖 еще раз благодарю каждого из Вас за всю помощь и отдельную благодарность за молитвы", - написала Юлия.

"🙏все обов’язково буде добре! Кохання врятує світ та загоїть всі рани",

" Все кулачки мира держим за Сашу!",

"Міцного здоров'я та швидкого одужання ❤️",

"Молимся и знаем, у вас все будет хорошо❤️ 🙌Ангелы Хранители в помощь Вам всегда и везде пусть будут❤️🙏",

"Тримайтесь, все обов'язково буде добре🙏", - пишут украинцы слова поддержки в комментариях.

К слову, ранее стало известно, что возросло количество жертв ракетного удара по жилому дому в Запорожье.

Также сообщалось, что украинка провела 5 часов под завалами в Запорожье и показала своего Героя после спасения: "Прошу Бога...

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