Этой ночью врагом было запущено 15 дронов-камикадзе с северного направления.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

К счастью, украинским защитникам удалось уничтожить 13 из 15 БПЛА.

Так, известно, что ночью враг атаковал, в частности, Днепропетровскую область. О последствиях атаки сообщил руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лсак.

По его словам, область была атакована четырьмя беспилотниками.

«Однако наши героические военные из воздушного командования "Сход" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed», – рассказал Лысак.

Что же касается обстановки в регионе в целом, то, по словам Лысака, ночь в области прошла без обстрелов, но после шести утра агрессор ударил по Никопольщине.

«Направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю. Последствия атак выясняются. Предварительно – без жертв», - заявил Лысак.

Тем временем стало известно, как прошли сутки на Харьковщине.

Так, под огнем окупантов были Купянск, Стрелеча, Огурцово, Двуречная и другие населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В Купянске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар. В течение вчерашнего дня враг из танков и САУ массированно обстреливал пгт Двухлетнюю Купянского района.

Возле с. Бударки Чугуевского района российский боеприпас, предварительно ПТУР, попал в гражданский автомобиль "Нива".

Погибли супруги – 48-летний мужчина и 45-летняя женщина.

Всего по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки захватчики России нанесли 27 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинские воины отразили более 95 атак оккупантов.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

Тем временем Украине вновь звучит масштабная воздушная тревога.

Напомним, ранее сообщалось, что будет, если Китай вступит в войну.

Также сообщалось о новых подробностях из Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь очень храброй украинской красавицы.