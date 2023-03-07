Автобус, в котором находились работники аппарата премьер-министра, попал в ДТП.

Как сообщают местные СМИ, автокатастрофа с участием сотрудников аппарата премьера Армении произошла в Ереване.

В результате 13 человек доставлены в больницы.

По данным спасательной службы МЧС Армении, ДТП произошло на окраине Еревана – там столкнулись BMW и автобус Hyundai.

В результате аварии один человек доставлен в медцентр «Астхик», двое — в медицинский центр «Эребуни», еще восемь — в медцентр «Армения».

Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе следствия.

Добавим, что масштабное ДТП утром 7 марта также произошло в Киеве.

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Осокорках. В результате образовалась пробка.

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что также сообщалось, что стали известны подробности стрельбы в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве под зданием суда в Черногории.

Ранее стало известно, что в Киеве устроили расправу над 16-летним парнем.

Причиной нападения стало то, что негодяю не понравился внешний вид подростка.