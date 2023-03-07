Как сообщают местные СМИ, автокатастрофа с участием сотрудников аппарата премьера Армении произошла в Ереване.
В результате 13 человек доставлены в больницы.
По данным спасательной службы МЧС Армении, ДТП произошло на окраине Еревана – там столкнулись BMW и автобус Hyundai.
В результате аварии один человек доставлен в медцентр «Астхик», двое — в медицинский центр «Эребуни», еще восемь — в медцентр «Армения».
Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе следствия.
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Добавим, что масштабное ДТП утром 7 марта также произошло в Киеве.
Авария с участием четырех автомобилей произошла на Осокорках. В результате образовалась пробка.
О пострадавших пока не сообщается.
Напомним, что также сообщалось, что стали известны подробности стрельбы в Киеве.
Кроме того, Politeka.net писала о взрыве под зданием суда в Черногории.
Ранее стало известно, что в Киеве устроили расправу над 16-летним парнем.
Причиной нападения стало то, что негодяю не понравился внешний вид подростка.