Как передает Politeka.net, на станциях киевского метрополитена пока не работают комплексы самообслуживания.

В КГГА срочно предупредили пассажиров и заверили, что специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования.

Также украинцам объяснили, что сейчас оплатить проезд можно: транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой», бесконтактной банковской картой.

Кроме того, это можно сделать мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

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Напомним, во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.

18 подземных станций Киевского метрополитена оборудованы дополнительными модульными лавами.

Интервалы движения поездов в пиковые часы составляют 4-5 минут, в межпик – 8-10 минут.

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Также украинцев предупреждали, что на станциях Дружбы народов и Шулявская продолжаются капитальные ремонты эскалаторов.

На минувшей неделе столичным метро воспользовались почти 3,9 миллиона пассажиров, из которых 954 тысячи – льготники.

Также напомним, что в Киеве человека расстреляли и жестоко избили прямо на улице.

Ранее стало известно, что в Киеве устроили расправу над 16-летним.