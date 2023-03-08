Это, как сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, произошло ночью.
В результате атаки были повреждены три дома.
А утром оккупанты били по многострадальной Авдеевке.
"Снаряды попали на территорию трех улиц и на окраине АКХЗ", - рассказал Кириленко.
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В Очеретинской общине под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской - Курахово и Кураховка.
Кроме того, россияне били по Константиновке, в результате чего повреждены 18 домов и школа.
«Громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин. В Соледарской общине повреждено 5 домов в Васюковке и 4 в Федоровке», – рассказал Кириленко.
Под огнем остаются Торское, а также Заречное Лиманское общество.
На кадрах, сделанных после удара по Авдеевке, можно увидеть, что оккупанты ударили по многоэтажке – разрушена почти половина дома.
«Те же методы, что и в Бородянке, Изюме, Мариуполе, Попасной. Изверги повсюду воюют одинаково, без сожаления стирая с лица земли города вместе с людьми», - прокомментировал страшные кадры журналист Денис Казанский.
Добавим, ранее в Сети появилось видео с Марьинки. оккупанты почти вытерли населенный пункт с лица земли.
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