По всей Украине звучит воздушная тревога, людей просят находиться в безопасности.

Так, о взрывах сообщается в Киевской, Сумской, Ивано-Франковской, Винницкой и Тернопольской областях, пишет Politeka.net.

Также появилась информация о взрывах в Одесской области. Уже известно, что есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, также повреждены жилые дома.

Предварительно, без пострадавших. В регионе действуют ограничения электроснабжения.

Кроме того, враг нанес около 15 ударов по Харькову и области. Под прицелом окупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Очень мощный взрыв прогремел в Киеве. По неподтвержденной информации, есть попадание – возник сильный пожар.

Мэр Киева сообщил, что взрыв был в Голосеевском районе столицы. Все службы едут на место.

В пабликах сообщают, что есть новые пуски ракет с Севера. Направление неизвестно.

«По состоянию на 05:30 из-за аварийных обесточений с задержкой следуют 32 поезда дальнего сообщения. 7 - более часа», - сообщил член правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Тем временем появилась информация о сильном взрыве в Днепре.