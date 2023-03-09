С момента последнего массированного ракетного удара по Украине прошло около месяца.

При этом, как отмечает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, среднестатистический потенциал накопления боекомплекта у российского командования был 3-5 ракет в сутки. И столь долгая пауза, отмечает эксперт, настораживала.

Версий было много, напоминает Коваленко, в том числе накопление ударов уже по другой стране для ее захвата, например, по Молдове, однако «всё оказалось минимум изощрённо и максимально примитивно».

При этом, по мнению Коваленко, в раектном обстреле, который Украина пережила ночью 9 марта, есть ряд «интересных моментов».

«А именно. По состоянию на сегодняшний день, у россии должно быть накоплено боекомплекта от 100 до 150 ракет. Использовано 68 ракет. То есть, исходя из этого, вполне можно ожидать вторую волну, после доразведки», - предполагает Коваленко

Так же, по словам военного эксперта, в ходе нынешнего обстрела был использован не весь БК КРМБ "Калибр".

«Но самым примечательным моментом стало применение 6 ракет Х-47М2 "Кинжал". За один обстрел столько, сколько было применено за весь 2022 год? Очевидно, что с учётом дефицита и уникальности этих ракет, данный пуск был из понимания отчаянной ситуации с прорывом ПВО», - акцентирует внимание Коваленко.

Подводя итоги атаки, Коваленко отмечает, что нынешний обстрел «не является более масштабным нежели среднестатистический с 10 октября 2022 - 70 ракет, не смотря на явное наличие большего боекомплекта».

Однако было применено больше уникальных и очень дорогих для россии ракет, которые не сбивают украинское ПВО.

Также можно видеть, что оккупанты не отказались от планов нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре.

«При этом, имея явные сложности с применением носителей ракет на полную мощность из-за их очевидного износа на уровне... критического?», - задается вопросом эксперт.

Прогнозируя дальнейшие действия российского командования, Коваленко высказал уверенность , что даже при максимальном накоплении БК, возможности носителей не позволяют россиянам совершать более среднестатистического пуска ракет, но пуски ещё будут, поскольку боекокмплект не исчерпан.

Кроме того, Александр Коваленко отметил, что тактика ударов по энергетической инфраструктуре у россиян остается неизменной, хотя уже давно должно было стать понятным что она бессмысленна. Особенно с учетом того, что украинцы адаптировались к последствиям атак.

«Что тут скажешь. Многие из нас и вправду их переоценивают, а они просто дебилы», - заключил Коваленко.

Добавим, ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что россияне впервые обстреляли Украину с таких разных типов ракет.

«Не помню, чтобы такое было раньше», - подчеркнул Игнат.

По его словам, оккупанты запустили сразу 6 "Кинжалов", а противник задействовал в том числе и самолеты МиГ-31К.

Игнат также уточнил, что что Воздушные силы не могут сбивать ракеты Х-22, "Кинжал" и С-300, которыми россияне обстреляли Украину.

Напомним, после атаки в некоторых областях Украины начались эстренные отключения электричества.

Позже стало известно о жертвах ракетной атаки - россияне сравняли с землей жилые дома, в которых спали люди.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по Киеву "Кинжалом", - появились кадры с места.