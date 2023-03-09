В Бахмуте у оккупантов вырисовывается некий тупик, который не позволит им оккупировать город.

Так, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил в своем канале в Телеграм, что российские оккупанты, зайдя в восточный сектор города, где в основном частная застройка, продвинулись до речки Бахмутовка. Но сидят сейчас они, условно, по линии улицы Щедрая, потому, что с правого берега Бахмутовки левый берег простреливается.

"Для того, чтобы выйти на правый берег, необходимо занять позицию, подогнать технику для форсирования водной преграды, начать форсирование, скопленными силами и средствами. А как это сделать, если левый берег простреливается вглубь на 400 метров?", - сообщает Коваленко.

Поэтому оккупанты сидят в частном секторе "пока рак не свиснет и жуют портянки, параллельно получая регулярные прилёты", непозоляющие восстановить боеспособность.

Говорить о ближайшей перспективе прорыва обороны южного сектора Бахмута, как говорит военный эксперт, сейчас затруднительно по причине того, что для этого нужно затянуть туда более серьёзный ударный кулак, но этого они сделать не могут, из-за отсутствия необходимого ресурса.

На северной локации, по словам Коваленко, всё очень сложно. Давление с севера оказывается сейчас наиболее отчаянное и истеричное у РОВ. Однако естественные природные преграды так же представляют собой линии обороны, которые позволяют эффективно отбивать волны штурмующих оккупантов.

"Артерии 0504 и 0506 в короткосрочной перспективе у РОВ перерезать нет шансов. На это хватает ресурсов, которые сейчас все сконцентрированы на севере, востоке и юге города. Оттянут ресурс для штурма трасс - получат контратаку и потеряют то, что заняли на сегодня с городе.

В свою очередь, оттянуть часть сил с локаций у 0504 и 0506, для усиления давления на север и юг, для прорыва в центр, тоже не могут, ведь ослабление повлечёт за собой обвал флангов", - заявил Коваленко.

Таким образом, как сообщает эксперт, в Бахмуте у оккупантов сейчас вырисовывается такой себе Уроборос. То есть, куда и как бы они не дёрнулись, они будут жевать свой собственный же хвост.

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