Там, как сообщают местные СМИ, произошла стрельба в церкви Свидетелей Иеговы.

Жертвами атаки стали как минимум семь человек. Также сначала сообщалось о восьми раненых, однако позжа эта цифра выросла до 25.

По другим данным, количество погибших выросло до десяти.

Вероятно, нападавший покончил с собой после приезда правоохранителей, однако полиция пока не озвучивает подробности атаки.

О мотивах стрелка пока ничего не известно.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования семьям погибших:

«Желаю пострадавшим и скорбящим много сил», «Мои соболезноваяни родным и близким».

Свидетели Иеговы ведут свою деятельность в большинстве стран мира (нигде не являясь значительной частью населения). При этом в некоторых странах их деятельность ограничена или запрещена.

В Украине Свидетели Иеговы имеют официальную регистрацию в качестве религиозной организации с 28 февраля 1991 года.

At least six people were killed in a shooting in #Hamburg, police say. Several more in serious condition. The attackers fled and the police are looking for them. Nothing is yet known about the motives of the shooters. pic.twitter.com/J1CSsLgFNz — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2023

Напомним, российские террористы ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне.

Также сообщалось, что Украина пережила самую мощную ракетную атаку с 1 января 2023-го года.

Кроме того, Politeka.net писала, что жертв ракетной атаки могло быть больше.