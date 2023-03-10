Там, как сообщают местные СМИ, произошла стрельба в церкви Свидетелей Иеговы.

Жертвами атаки стали как минимум семь человек. Также сначала сообщалось о восьми раненых, однако позжа эта цифра выросла до 25.

По другим данным, количество погибших выросло до десяти.

Вероятно, нападавший покончил с собой после приезда правоохранителей, однако полиция пока не озвучивает подробности атаки.

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О мотивах стрелка пока ничего не известно.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования семьям погибших:

«Желаю пострадавшим и скорбящим много сил», «Мои соболезноваяни родным и близким».

Свидетели Иеговы ведут свою деятельность в большинстве стран мира (нигде не являясь значительной частью населения). При этом в некоторых странах их деятельность ограничена или запрещена.

В Украине Свидетели Иеговы имеют официальную регистрацию в качестве религиозной организации с 28 февраля 1991 года.

Напомним, российские террористы ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне.

Также сообщалось, что Украина пережила самую мощную ракетную атаку с 1 января 2023-го года.

Кроме того, Politeka.net писала, что жертв ракетной атаки могло быть больше.