Взорвано железнодорожное полотно в Херсонской области.
Об этом сообщили члены партизанского движения "Атеш", пишет Politeka.net.
«С целью препятствования снабжения рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории», - рассказали партизаны.
Взрыв прогремел на железнодорожной колее между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка.
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В результате было прервано снабжение железнодорожными путями рашистской армии.
Партизаны также опубликовали кадры диверсии.
«Мы работаем круглосуточно ради уничтожения оккупационных войск и освобождения Украины», - говорят они.
Ранее агенты Атеша сообщили, что они также работают на территории россии.
«Во время разведки в населенном пункте Кинель на ЖД развязке в Самарской области было обнаружено переброску техники, а именно: БТР – 1, БМП – 7, танки – 8, автомобили обеспечения – 12», - сообщали партизаны.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты стягивают новую живую силу в Украину - враг нашел, кого еще отправить на войну.
Также сообщалось, что в Германии охранник избил приехавшего на лечение украинского защитника.
Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.