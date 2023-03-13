Взорвано железнодорожное полотно в Херсонской области.

Об этом сообщили члены партизанского движения "Атеш", пишет Politeka.net.

«С целью препятствования снабжения рашистской группировки в Херсонской и Запорожской областях наши агенты провели успешное диверсионное мероприятие на временно оккупированной территории», - рассказали партизаны.

Взрыв прогремел на железнодорожной колее между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка.

В результате было прервано снабжение железнодорожными путями рашистской армии.

Партизаны также опубликовали кадры диверсии.

«Мы работаем круглосуточно ради уничтожения оккупационных войск и освобождения Украины», - говорят они.

Ранее агенты Атеша сообщили, что они также работают на территории россии.

«Во время разведки в населенном пункте Кинель на ЖД развязке в Самарской области было обнаружено переброску техники, а именно: БТР – 1, БМП – 7, танки – 8, автомобили обеспечения – 12», - сообщали партизаны.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты стягивают новую живую силу в Украину - враг нашел, кого еще отправить на войну.

Также сообщалось, что в Германии охранник избил приехавшего на лечение украинского защитника.

Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.