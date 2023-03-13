Как следствие – еще одна школа превратилась в руины. Об атаке, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе президента Украины.
"Россияне двумя ракетными ударами обстреляли школу в Авдеевке", - говорится в сообщении.
В результате атаки погибла местная жительница.
На опубликованные с места удара фото больно смотреть – школа, в которой до полномасштабного вторжения раздавался звонок и детский смех, превратилась в руины.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Утопает в цветах: возлюбленная легендарного "Да Винчи" показала его могилу
Стягивают новую живую силу: оккупанты в отчаянии придумали, кого еще отправить на войну
Сверхважный для украинцев продукт взлетел в цене на 80%, и это не все: что ждет украинцев
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
Тем временем в Воздушных Силах объяснили нетипичную воздушную тревогу, звучавшую 13 марта.
Так, в частности, взлетал бомбардировщик Ту-160 с аэродрома Энгельс, Ту-22м3 – с аэродрома «Шайковка» и состоялся перелет четырех истребителей МиГ-31БМ. В Брянской области и восточном направлении работала тактическая авиация.
Напомним, ранее россияне атаковали Николаевщину, убив двух мирных жителей. Семилетний мальчик был госпитализирован.
Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще привлечь на войну в Украину.
Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.