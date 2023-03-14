Утро 14 марта началось для некоторых украинцев с неожиданных проблем.

Как сообщает Politeka.net, появилось срочное предупреждение от КГГА, что на станциях метро QR-код, сгенерированный в приложении «Киев Цифровой», временно не работает.

Уточняется, что это произошло по техническим причинам.

«Специалисты оператора автоматизированной системы оплаты проезда КП «ГИОЦ» пытаются как можно быстрее решить вопрос», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что все остальные способы оплаты проезда работают в обычном режиме. Поэтому оплатить проезд можно: транспортной картой, бумажным qr-билетом, бесконтактной банковской картой или мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, интервалы движения поездов в пиковые часы составляют 4-5 минут, в межпик – 8-10 минут.

Во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно.

Также добавим, что при входе в метрополитен в качестве укрытия обязательно необходимо иметь документ – удостоверение личности.

Также напомним, что скандал с избиением срочника принял неожиданный поворот.

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