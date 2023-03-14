Российско-террористические войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Краматорска.
Как сообщают местные паблики, есть попадание в жилой многоэтажный дом в центральной части города.
На месте атаки работают экстренные службы, под завалами могут находиться люди - слышны крики.
О погибших и раненых пока не сообщается.
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В Сети также появились кадры с места атаки.
Тем временем сообщается о новых взрывах в Херсоне.
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По предварительным данным, в результате атаки ранены трое людей.
Позже выяснилось, что, к сожалению, есть погибший.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили ракетами по школе в Авдеевке. В результате нового обстрела погибла местная жительница.
Кроме того, Politeka.net писала об опасности нового наступления на Харьковскую область.