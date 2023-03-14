Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, на днях к военнослужащим на контрольно-пропускном пункте подошел мужчина и сообщил, что он совершил убийство.
По адресу, указанному мужчиной, выехали следователи и судебно-медицинский эксперт. К сожалению, слова мужчины оказались ужасной правдой – на месте совершения преступления полицейские обнаружили тело потерпевшего с признаками насильственной смерти.
Также выяснилось, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности – был судим за хранение наркотиков и кражу.
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«Особо тяжкое преступление с применением насилия в отношении товарища он совершил при следующих обстоятельствах – нарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со знакомым. Затем мужчина схватил нож и нанес им около девяти ударов в шею», - рассказал начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления полиции Олег Ромаскевич.
В результате полученных травм потерпевший скончался на месте.
После преступления убийца, житель Львовской области 1987 года рождения, скрылся из квартиры, однако через два дня признался правоохранителям в содеянном.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что военный погиб при странных обстоятельствах - выпрыгнул из медицинского автомобиля.
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