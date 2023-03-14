Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесщине, появились кадры последствий.

Как сообщает Politeka.net, враг нанес ракетный удар по Одесщине с применением тактической авиации.

Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Впрочем, благодаря эффективному противодействию, ракеты были уничтожены над морем.

Но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Власти Одесской области напоминают, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно, поэтому соблюдение ограничений военного положения оправдано и целесообразно, в частности, для сохранения жизни.

Напомним, ранее россияне ударили по жилым домам в центре Краматорска.

В результате ракетной атаки травмы получили семь человек.

Пока погибшим считается один человек. Поисковая операция продолжается.

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