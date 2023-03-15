Ужасное ДТП произошло в украинской столице в Оболонском районе.

Там в результате автокатастрофы погиб парень. Как передает паблик Dtp.kiev.ua, в легковой автомобиль, который шел на разворот, на большой скорости врезался мотоциклист.

Первыми на месте ДТП оказались проезжавшие мимо медики скорой помощи, но водитель мотоцикла погиб мгновенно.

От удара тело парня отлетело на 30 метров.

«Ценьте жизнь!», – призвали в паблике.

Комментируя новую трагедию на дороге в Киеве, пользователи соцсетей выражают уверенность, что она, к сожалению, далеко не последняя, ​​ведь сезон для мотоциклистов только начинается.

«Снова весна и летают», «RIP», «ПДД написаны кровью, но кому-то это просто слова».

Добавим, на днях ДТП с участием водителя мотороллера также произошло в Киевской области.

Согласно данным полиции, автомобиль "Ford - Mustang" столкнулся с мотороллером, за рулем которого была 51-летняя женщина. ДТП произошло на автодороге сообщением Борисполь-Днепр.

В результате водитель мотороллера с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Напомним, стали известны подробности жестокого убийства в центре Киева.

Также сообщалось о необычном ДТП в Киевской области, где на дорогу выскочил зверь.

Кроме того, Politeka.net писала, что трагедией обернулись развлечения подростков под Киевом.