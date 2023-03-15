Харьковская область под обстрелом – глава ОВА призывает местных жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Оккупанты наносят удары ракетами С-300 по Харьковской области, об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, кафиры снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Синегубов в Телеграмм.

Синегубов также сообщил, что информации о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы. Масштабы разрушений уточняются.

«В районе места прилета – ни одного военного или инфраструктурного объекта. Только жилые дома и городская инфраструктура. В домах вокруг выбило стекла», - рассказал мэр города Игорь Терехов.

Также глава ОВА проинформировал, что за прошедшие сутки россияне массированно обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Одним из самых обстреливаемых врагом городов является Волчанск. В результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, объекты гражданской промышленности и магазина. В результате попадания снаряда в гражданский автомобиль погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель авто получил ранения и был госпитализирован.

В результате обстрела с. Колодезное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине.

В пгт Двулетняя Купянского района осколочное ранение получил 58-летний гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте.

За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 142 взрывоопасных предмета.

На линии столкновения враг не оставляет попыток наступления, но получает решительный отпор и несет потери.

Напомним, проблемы не только у "Вагнеров": кафиры признались в катастрофе.

Также сообщалось, что кафиры придумали, кого еще привлечь на войну в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала об опасности наступления в Харьковскую область.