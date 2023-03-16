Ровно год назад, 16 марта, российские оккупанты сбросили авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе.

В здании театра прятались сотни взрослых и детей, потерявших дома из-за обстрелов, напоминает Politeka.net.

Россияне знали, что там находятся мирные жители – перед зданием театра было заглавными буквами написано «ДЕТИ», и сознательно сбросили туда авиабомбу.

Журналисты Associated Press провели собственное расследование, собрав свидетельские данные. Предварительно установлено, что тогда погибли 600 человек.

По другим данным, количество жертв может достигать 800 человек.

«Бобма попала в заднюю часть театра, где в том числе в гримерных на третьем этаже были размещены женщины с младенцами. Те же женщины, которых перевезли из разбомбленного роддома. И тех же младенцев, которые родились сразу после бомбардировки», - рассказывает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также он показал, как сейчас выглядит здание:

«Фронтон и часть коридора прямо над укрытием. Все, что было физическим доказательством преступления – демонтировано. Все трупы из-под завалов эксгумированы и вероятно похоронены в братских могилах в Старом Крыму. Самолеты убийц из московии взлетали из аэропорта возле г. Приморско-Ахтарск на россии».

Напомним, в декабре 2022 года оккупанты снесли полуразрушенное здание Драмтеатра, уничтожая таким образом следы своих преступлений. Лишь фронтальную часть театра россияне решили оставить как «основу реконструкции».

Также Андрющенко показал уникальное видео, сделанное мариупольцами в первые минуты после бомбардировки.

«На видео снова можно услышать, что ракета попала в середину ДрамТеатра. Никаких вымышленных россиянами "взрывов внутри".

Люди пытаются эвакуироваться. По видео видно, что это боковая часть театра, более близкая к фротнальной стороне (переду).

Доказательства страшного преступления не удастся скрыть россиянам до тех пор, пока Мариуполь живет в своих жителях», - уверен Андрющенко.

Напомним, у контрнаступления ВСУ есть два сценария.

Также сообщалось, что Сеть всколыхнули страшные кадры из Мариуполя после атаки.

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