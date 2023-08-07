Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Мы столкнулись с суровой реальностью того, что происходит на поле боя. Многие не ожидали, что такое может быть. Я ожидал, что такое может быть, для меня не стало это неудачей. Это просто реалии, которые есть, в тех условиях, в которых нам приходится наступать. Во-вторых, противник укрепил свою линию обороны, особенно на Юге. В третьих, исходя из этого, украинское командование корректирует планы и меняет их для того, чтобы сделать контрнаступление более эффективным», - объясняет Александр Мусиенко.
В частности, рассказывает эксперт, если раньше были попытки прорвать линию обороны с артиллерийской подготовкой, но меньшего количества, и украинские войска просто пробивались, был заход десанта, потом вообще заходи пехоты, прочесывание определенных участков и закрепление на них, то сейчас акцент идет на более комбинированные действия.
То есть, объясняет он, больше внимание артиллерийской подготовки по позициям врага, в том числе с использованием ствольной и реактивной артиллерии, HIMARS. Цели, которые преследуются, рассказывает эксперт, это уменьшать возможности и потенциал российских войск на определенных участках к обороне, уничтожается артиллерия, средства ПВО и так далее.
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«Когда задают вопрос, почему замедлились, то одна из причин – это необходимость размягчить линию обороны. На это необходимо время. Сколько? Тяжело сказать, все зависит от уровня поставок снарядов, боеприпасов и того количества, которое мы можем себе позволить использовать. Второе – это то, что потребовалось времени на разминирование, и разминирование на некоторых участках шло просто в ручную с огромным риском для наших саперов», - заключает Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что в ближайшее время в россии снова начнется восстание, а до него мы должны дожимать вторичные санкции.
Также Politeka писала о том, что Толкачев рассказал, чем нужно заниматься Украине после победы.