Военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал информацию российских пропагандистов о том, что аэродром в пскове атаковали беспилотники с территории Эстонии.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как объясняет гость программы, эту тему раздули, потому что обстрел пскова был 30 августа, а с 1 по 6 сентября на территории беларуси шли совместные военные учения российского контингента и Вооруженных Сил республики беларусь. Попутно он напоминает, что беларусь интересна россии в моменте возможности реализации Сувалкского коридора, который будет соединять территории беларуси с калининградской областью рф.

«Поэтому не случайно россияне попытались натянуть сову на глобус, то есть обвинить балтийские страны в возможном участие либо предоставлении своей территории для нанесения ударов с использованием беспилотных летальных аппаратов по территории рф. Расстояние до Эстонии действительно порядка 50 километров в то время как расстояние до украинских границ порядка 700 километров. Но версия натянута», - объясняет Дмитрий Снегирев.

К тому же, добавляет он, надо отделить зерна от плевел и обратить внимание на то, что информация была вброшена через турецкие источники, а это момент информационно-психологических операций. Кроме этого, отмечает эксперт, информация вброшена через второразрядные так называемые СМИ, но моментально подхвачена российской федерацией.

«Количество СМИ, перепубликовавших этот откровенный фейк, зашкаливает, а это первая характеристика информационно-психологических операций. Плюс целевая аудитория – не российская. Соответственно, это элемент военно-политического давления в первую очередь на балтийские страны», - добавляет Дмитрий Снегирев.

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