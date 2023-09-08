Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий пояснил, что "зубы дракона", которые россияне устанавливают на линиях обороны, не остановят ВСУ, от них нет пользы, гораздо труднее пройти минные поля.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Самое простое – как раз зубы дракона, эти пирамидки. Не знаю, зачем они их вообще устанавливали, разве что в контексте распыления бюджета. Вот кто-то на этих пирамидках нормально заработал, а толку оккупантам именно от пирамидок ровно столько, сколько от так называемых энергетических пирамидок на рабочих столах. Вот как они должны защищать от негативной энергии, вот ровно так же эти пирамидки суровикина защищают от наших танков. Но проблема в том, что российская оборона, к сожалению, базируется совсем не на этих «зубах дракона». «Зубы дракона» – это, так скажем, забавная памятная деталь», – отмечает Евгений Дикий.

Далее, рассказывает он, у россиян там огромное количество минных полей. Как объясняет эксперт, если на первой линии обороны, которую мы уже одолели на Юге, это одно сплошное минное поле от горизонта до горизонта, то на второй линии между минными полями оставили проходы, потому что без этого россияне сами бы не могли передвигаться. Поэтому, констатирует он, мин там много, и теперь у нас выбор: либо искать эти проходы, либо снова пробиваться так, как это сделали на первой линии.

После минных полей, добавляет гость программы, идет очень сложная система земных фортификаций, то есть очень много траншей, окопов, большая часть которых соединена между собой. То есть, констатирует он, можно сказать, что там десятки, если не сотни километров, переходящих друг в друга траншей, такая сеть крысиных нор, а через каждые 5-10 километров, в зависимости от рельефа, бетонированные доты.

«Эта часть линии суровикина – это уже даже не Вторая мировая война, а Первая. Вот в Первую мировую как раз Европа была такими линиями суровикина перекопана от океана до океана, россияне сейчас это воспроизвели. Вообще иногда возникает впечатление, что мы сражаемся с безумными историческими реконструкторами. Но брать такие укрепления приходится ровно таким же образом, как это делалось в Первую мировую. При всех дронах, спутниках, других новинках никто так и не изобрел ничего такого, чтобы заменяло простую атаку пехоты, которая должна проползти, пробежать, пройти к этим окопам, спрыгнуть в них с автоматом в руках и чуть ли не в рукопашную закончить штурм вражеских позиций», – объясняет Евгений Дикий.

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