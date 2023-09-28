Политолог Андрей Золотарев сообщил, что сегодня нам надо добиться от западных партнеров поставок ATACMS в оперативно-тактическом варианте, тогда ВСУ уничтожат глубокий тыл войск рф.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, никто не ожидал, что контекст визита в США получится столь негативным для президента Украины. В частности, он говорит о твите Илона Маска о том, что потерь много, а деоккупированных территорий мало, материал в The New York Times о том, что ракета в Константиновке была украинская и многое другое. Поэтому, констатирует эксперт, ожидалось, что из США Зеленский привезет решение по ATACMS, по Taurus, но этого не случилось.

«Это немножко не тот ATACMS, который ожидали. Ожидали, что дадут оперативно-тактические ракеты с моноблочной боевой частью, которые способны на 300 километров лететь, даже более 300 километров, что позволит накрывать глубокие тылы российских войск», - объясняет Андрей Золотарев.

А то, что дают нам, рассказывает он, это чуть-чуть дальше HIMARS, 140 километров ATACMS с кассетной боевой частью. Штука тоже серьезная, констатирует эксперт, но немножко не то, что ожидали наши военные, потому что ATACMS в оперативно-тактическом варианте – это один из возможных game-changer, то есть оружие, которое немножко меняет ход войны.

«Мы помним, как ход войны поменяло появление HIMARS, когда они начали раз за разом выносить российские штабы, склады, и пришлось россиянам отодвинуть на более, чем 80 километров от линии фронта и логистику, и центры управления. А тут появление таких ракет (ред. - ATACMS в оперативно-тактическом варианте) создало бы очень большие проблемы для логистики и для системы управления войсками российской федерации», - рассказывает Андрей Золотарев.

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