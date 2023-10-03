Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж прокомментировал информацию британской разведки о том, что из-за ударов по Черноморскому флоту рф он больше не сможет блокировать украинские порты.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Мы говорим о стратегии уничтожения их флота и Керченского моста, это как раз полуостров превращается в западню на перспективу, он не будет служить таким форпостом, как сейчас считается за счет Черноморского флота. Уже и так были очень мощные удары по флагманам, помним «москву», и по другим, и по фрегатам, и по подводной лодке», - комментирует Николай Маломуж.

В данной ситуации, утверждает он, можно говорить, что это уже начало больших изменений и подрыва, как они это называют, мощности и гордости россии – Черноморского флота. Тем не менее, подчеркивает гость программы, никакой гордости нет, состояние флота можно оценить на 3-4 из 10.

«Поэтому в данной ситуации таких мощных перспектив нет, но он еще, конечно, остается опасным. Удар по штабу – это уже удар по курице, но еще голова соображает, только не в ту сторону. Есть еще, конечно, и адмиралы, и командующие отдельных направлений, поэтому еще могут создавать, конечно, серьезные проблемы», - объясняет Николай Маломуж.

Как он утверждает, то, что мы сейчас взяли под полный контроль действия Черноморского флота и особенно в тех регионах, где мы можем доставать их секторально, позволяет нам говорить, что мы уже контролируем его многие передвижения, выход на рейды и позиции удара. Поэтому, добавляет гость программы, Storm Shadow, SCALP, «Нептун», если ближе стоит, - это уже прямые удары по Черноморскому флоту и по конкретным боевым позициям.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что выборы во время войны проводят, даже Украина их уже проводила в таких условиях, поэтому и сейчас этот вопрос не стоит откладывать.

Также Politeka писала о том, что Решмедилова прокомментировала ситуацию со списком требований от США и объяснила, почему вообще возникает необходимость контроля.











