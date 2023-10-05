Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня в США проходят свои политические процессы и торги по помощи Украине, но для США это 0,76% ВВП, поэтому помощь будет.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, сложная ситуация с помощью Украине от США – это вопрос не к самой американской нации, а к их политикам и политическим процессам. В частности, он отмечает, что недавно ознакомился с тем, что СМИ пишут об отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, трамписта, который качает ситуацию.

«Также хочу напомнить, что мы должны сегодня понимать эти громкие заявления, которые сделала также и Великобритания, что у них заканчивается оружие и т.д. Слушайте, сейчас началась масштабная борьба с нами в СМИ. Это борьба, которую заказала российская федерация. Каждый день это будет все больше и больше расти», – объясняет Георгий Биркадзе.

Поэтому, утверждает эксперт, он не видит сегодня какой-то критической ситуации, что вот нам могут не помочь. К тому же, он напоминает, во-первых, нас поддерживают сами американцы, во-вторых, в Конгрессе США нас поддерживает очень много демократов и часть республиканцев. Потому, констатирует эксперт, можно рассчитывать на положительное решение проблемы.

«Также мы видели выступление сенатора Линдси Грэма, сказавшего, что они не теряют ни одной жизни своих людей, только дают деньги. А там выходит что-то 0,76% ВВП. Поэтому я надеюсь, что ситуация с этими торгами в ближайшее время, особенно после выборов, будет лучше», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, могут ли республиканцы остановить помощь Украине от США.

Также Politeka писала о том, что Чернобаев рассказал о своих звонках родственникам погибших оккупантов.