Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Это будет сверхсложная зима, она будет более проблемной, чем прошлая. Часть генерации уже разбита, часть распределительных сетей «Укрэнерго» также разбита, а российская сторона владеет всей информацией о размещении нашей генерации, распределительных сетей, информацией о наших линиях электропередач высоковольтных», - сообщил Олег Попенко.

По словам эксперта, россия знает о слабых местах украинской энергетики, поэтому они точно будут бить по нашей инфраструктуре. Как отметил Олег Попенко, блекаута в Украине точно не будет этой зимой, но частичные отключения по областям будут.

«Прежде всего, проблема будет в трех областях – это Одесская, Киевская и Львовская области, потому что там сети уже не выдерживают нагрузку, связанную со строительством многоквартирных домов. Они до войны еще имели проблемы, а сейчас будут еще больше иметь проблем», - заявил Олег Попенко.

Как писала ранее Politeka, Юрий Романенко рассказал о переходе экономики на военные рельсы: «Если мы не руководим войной, никакой победы не может быть в принципе».

Также Politeka сообщала, что в ПФУ озвучили важную информацию о субсидии на электроэнергию: как получить льготы.