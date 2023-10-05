Депутаты Верховной Рады Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили человека в Киеве.

Об этом сообщили в полиции Киева пишут Укрновости.

Уголовное производство должно зарегистрировать Офис генпрокурора.

"В Голосеевском районе произошла потасовка с участием 2 нардепов", - сообщили в полиции.

Видео с свидетельством потерпевшего обнародовали в соцсетях.

"Я стоял на улице, Дмитрук и Куницкий начали меня снимать. Начали меня толкать, говорить всякую гадость на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить вдвоем. Один меня завалил, а Дмитрук меня стал избивать", - рассказал парень.

Пострадавшему пришлось вызвать скорую. В сети также были опубликованы кадры камер видеонаблюдения, на которых видно, как Дмитрук бьет парня.

Напомним, в ноябре 2021 года Дмитрук покинул фракцию "Слуга народа" и присоединился к межфракционному объединению "Умная политика" Дмитрию Разумкову.

В прошлом году, в марте, в начале полномасштабного вторжения России, Куницкий был задержан на одном из блокпостов.

Ранее полиция оштрафовала Куницкого на 340 гривен за нарушение ПДД в Харькове.