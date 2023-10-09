Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, мы, конечно, в любом случае благодарны Бену Уоллесу и за решение по Storm Shadow, и за множество других решений, которые он принял на посту министра обороны, и за то, что, уже уйдя с этого поста, он поддерживает нас регулярными публикациями, статьями, высказываниями. Тем не мене, подчеркивает он, здесь вопрос именно в логике, которой пользуется Запад в вопросах предоставления помощи.

«То есть надо, чтобы сначала погибли десятки наших мирных граждан, и только после каждого массового убийства, которое совершили россияне, нам дадут какие-то ракеты. И то, еще не факт, что дадут, потому что правительство Германии сказало, что не рассматривает в ближайшей перспективе передачу ракет Taurus. Хотя, может быть, теперь действительно рассмотрит. Гроза действительно прогремела, эта гроза гремит сегодня над Украиной, но завтра будет греметь над всей Европой», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как он напоминает, в поселке Гроза происходило перезахоронение нашего военного. Эксперт рассказывает, что военный погиб и был похоронен в Днепре, семья решила перезахоронить его в родном селе Гроза, а россияне, увидев, что там скопилось много гражданских, специально ударили баллистической ракетой «Искандер», и убили 51 человека, в том числе и 10-летнего мальчика.

«Погибла вдова этого военного, погиб их сын, его жена погибла, вся семья и еще много семей. Мы видели эти страшные кадры, где сложены вместе мобильные телефоны, найденные на месте катастрофы, на месте массового убийства, и они звонят все одновременно, потому что разыскивают родных, любимых, но их больше нет в живых, их убили россияне. Буча продолжается, но теперь в таком виде», - заключает Михаил Шейтельман.

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