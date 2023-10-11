Подполковник армии обороны Израиля Арье Зайден рассказал, подготовил ли «Хамас» нападение на Израиль символически именно к 50-летию Войны Судного дня.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Символизм, возможно, и существует, но если террористы «Хамаса» ждали этого дня, то нужно было это сделать в пятницу, потому что годовщина была за день до этого. Я думаю, что они выбрали конец недели, конец наших праздников, они очень долго собирали информацию, поняли, когда», - рассуждает Арье Зайден.

По его словам, это нападение «Хамас» было по логике похоже на то, как на Израиль напали 50 лет назад в Судный день. Тем не менее, убежден подполковник, они не ожидали именно такого случая, нападение могло произойти годом ранее или годом позже, здесь другие причины, в частности, и политические.

«Я, кстати, никак не могу связать сюда Нагорный Карабах. Конспирологи скажут, да, это мировая энергия и т.д., еще несколько шагов и дойдем до конца света. Но на практике – нет. Захватническое нападение россии на Украину – это то, что открыло ворота в ад», - утверждает Арье Зайден.

Поэтому, объясняет гость программы, обострение началось между Арменией и Азербайджаном, то есть под влиянием российской агрессии они подняли уровень агрессии мировой. Поэтому, констатирует он, некоторые режимы используют это, а на фоне войны в Украине такие вещи, как Нагорный Карабах, уже не выглядят чем-то особенным в макрополитическом смысле.

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