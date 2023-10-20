Об этом он рассказал в программе «Культ Личности».

«Я бы не сказал, что это особенно нужное направление для россии. В этом случае российское военное командование просто принимает хаотические решения и довольно трудно понять логику, почему именно Авдеевское направление», – отмечает Мамука Мамулашвили.

Возможно, рассуждает гость программы, это связано с глобальными процессами, возможно, российское военное руководство все-таки полагает, что с артиллерией у украинцев не все так хорошо, как было, в частности, в связи с заявлением США, с умеренной помощью Украине. Возможно, добавляет военный, оккупанты мотивированы как раз тем, что подумали, что Украина не будет отбивать эти атаки.

«Это было, по моему мнению, просто хаотически принятое решение, и не одно решение. Они снова в российском стиле покрыли поле своими телами», – подчеркивает Мамука Мамулашвили.

Так что, констатирует военный, фактически из того, что мы видим сегодня на поле боя, вокруг Авдеевки, можно заключить, что тактика российского командования никак не изменилась, а оккупанты и дальше ограничиваются тем, что пытаются в нетрезвом состоянии идти в наступление. Следовательно, добавляет он, понятно, что достаточно большое количество из них умирает в этом хаосе.

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