Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что вокруг Авдеевки россияне обеспечили себе условия для наступления и с южного, и с северного флангов.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Авдеевка находится в пределах ответственности одного командования, то есть оперативно-стратегического управления войск «Таврия». Они отвечают за наступление на Мелитопольском направлении и отвечают за оборону Авдеевки. Соответственно, по мнению противника, войска, задействованные для наступления на Мелитопольском направлении, могут быть передислоцированы под Авдеевку», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, таким образом россия может достичь одной из своих поставленных целей – передислокации украинских войск. Кроме того, как отметил Александр Мусиенко, вокруг Авдеевки россия создала условия для развития операции с северного и южного флангов.

«И они хотят таким образом взять нашу группировку в окружение. На других направлениях, например, на Купянском или Лиманском, нет таких исходных позиций у российских войск, где бы они обеспечили себе наступлениями раньше и боевыми действиями вот эти условия. А в районе Авдеевки они так сформировались», – заявил Александр Мусиенко.

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