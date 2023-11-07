Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что удар ВСУ по заводу «Залив» и кораблю «Аскольд» в Керчи показал россиянам, насколько слабая их ПВО.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Самое интересное то, что завод «Залив» судоремонтный и судостроительный находится в нескольких километрах всего от Керченского моста. Керчь – это вообще самая восточная точка Крыма, и вот этот завод от Керченского моста очень недалеко, там километров 10», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, ракеты SCALP, которые были запущены ВСУ по заводу и кораблю, должны были быть сбиты теми системами ПВО, которые поставили охранять Керченский мост, но они не справились с этим. Как отметил Борис Тизенгаузен, это говорит о том, что российская система ПВО просто не увидела часть ракет.

«И наиболее неприятный вывод для россиян касается того, что как бы они не старались, как бы они не перегоняли с западного побережья, с Севастополя корабли в Феодосию или куда-то еще, мы показали, что ракеты долетают до самой восточной части Крыма», - заявил Борис Тизенгаузен.

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