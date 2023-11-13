Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявление генерала Баранова о масштабных атаках дронами по россиянам и рассказал, может ли это быть инновацией, которая позволит нам продолжать маневренную войну.

Об этом он рассказал на своем канале.

Прежде всего эксперт напоминает, что еще в сентябре 2022 года вышла обширная программная статья генералов Залужного и Забродского о параметрах войны на 2023 год. И там, продолжает он, речь шла о том, что нужно бить по военным объектам врага не только на оккупированных территориях, но и на территории россии. И для этого, объясняет эксперт, Украина должна развивать собственные возможности производства ракет и дронов, ведь наши западные партнеры против таких ударов их вооружением.

«Соответственно, как мне кажется, сегодня наша активизация может быть связана с возрастающими нашими способностями. Много или не много, но произвели, скажем так, необходимые виды вооружений, среди них дроны прежде всего, которые позволяют нам говорить о том, что эти атаки могут стать большими и более частыми», - отмечает Александр Мусиенко.

В то же время он напоминает, что генерал Баранов – начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии, и здесь важны ракетные войска. То есть, рассуждает эксперт, комментируя этот вопрос, он имел в виду и то, что, возможно, мы увидим применение ракет по территории россии. По оккупированным территориям, констатирует он, это есть и будет, у нас есть Storm Shadow, SCALP, ATACMS, но будут и другие атаки другим оружием.

«Поэтому я думаю, это именно о том, что мы наращиваем способности, возможности и реализуем те стратегии, те основные вещи, которые закладывались еще более года назад в нашу стратегию. Сейчас мы выходим на то, что сможем это реализовывать. Насколько и в каких масштабах, это покажет время и непосредственно практика применений», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, почему, накопив 870 ракет, россияне еще не начали устраивать нам блекаут, и сможет ли Украина ответить на это дронами.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о действиях ВСУ на левобережье Херсона.





