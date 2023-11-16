Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что после деоккупации в Крыму надо будет уничтожить всю военную советскую инфраструктуру, чтобы россиянам было неповадно возвращаться.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, в Крыму до сих пор 2/3 российских кораблей находится, треть только ушла в новороссийск, но дело в том, больше трети там не разместить. То есть, объясняет он, сама по себе новороссийская бухта примет несколько десятков кораблей, а у россиян военных кораблей и суднового обеспечения до сотни, поэтому примерно до 70 российских посудин еще надо где-то размещать.

«А действия по организации бухты же проводятся годами, иногда и десятилетиями. То есть подготовить бухту, подготовить причал и систему обеспечения военных кораблей очень сложно, очень дорого. Это, кстати, одна из причин того, что россияне приняли решение напасть на Украину и отобрать Крым, аннексировать Крым с задачей как раз поднять уже готовые, еще при Советском Союзе построенные причалы, бухты и системы обеспечения черноморского флота», - объясняет Роман Свитан.

Поэтому, констатирует эксперт, те действия, которые проводятся сейчас нашими ракетными войсками, как раз направлены на то, чтобы уничтожить корабли. Чем больше, подчеркивает он, тем лучше, но надо уничтожать в том числе и портовую структуру. Как рассуждает эксперт, если бы она была уничтожена за 20 лет, пока россияне не напали на Украину в 2014 году, у них бы было меньше возможностей, шансов и задач нападать.

«Крым после освобождения надо делать демилитаризованной зоной, чтобы там не было ни одной военной базы. Уничтожить все военное советское, что там было, зачистить в ноль от определенных военных механизмов, и дальше разрабатывать его уже как зону отдыха, не более того. Нам достаточно будет москитного флота и авиации, это важно, авиация прикроет весь Черноморский регион и перекроет все Черное море с дальними средствами поражения», - заключает Роман Свитан.

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