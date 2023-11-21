Успех операции будет зависеть от численности сил и наличия средств, особенно техники.

На восточном фронте Вооруженные Силы Украины начали передвижение в сторону Горловки и успешно заняли позиции, контролируемые врагом с 2016 года, недалеко от Пивденного и Шумов. Военный эксперт Роман Свитан утверждает, что это движение может представлять собой не только рейд, но и серьезное продвижение с последующим закреплением позиций.

Кроме того, бойцы смогут выполнять задачи даже в условиях осенне-зимнего периода, несмотря на дожди.

"В случае, если ВСУ смогут занять Горловку зимой, откроется возможность для продвижения в направлении Макеевки и Енакиево. Для врага логистика в Горловке представляет собой серьезные трудности, поскольку все необходимое приходится поднимать на высоту" - делится эксперт.

Однако успех операции будет зависеть от численности сил и наличия средств, особенно техники, в этом направлении, – подчеркнул Свитан. В то же время активное давление на противостоящие силы в районе Горловки заставит противника перераспределять свои силы из Авдеевского направления, которое российские силы пытаются интенсивно атаковать.

Он также подмечал, россия стремится активно реализовать планы по строительству новой железнодорожной магистрали, начиная от Ростова и протягиваясь через Мариуполь, Бердянск, обходя Мелитополь, и завершаясь в Чонгаре и Геническе.

Тем не менее, представители россии настаивают на отсутствии даже проекта этой железной дороги, оправдывая это тем, что часть маршрута находится слишком близко к фронтовой линии

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