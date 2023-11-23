Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что на Мелитопольском направлении враг не может использовать тяжелую технику из-за заминированных территорий.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На Мелитопольском направлении враг переходит в контратаки, пытается задействовать преимущественно живую силу, потому что они сами столько заминировали, столько всего набросали, что сами не до конца знают и осознают, где эти минные поля. Поэтому они не рискуют применять тяжелую технику», – сообщил Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, преимущественно сейчас на Мелитопольском направлении из-за больших заминированных территорий действуют мобильные вражеские группы. Как отметил Александр Мусиенко, наши военные успешно отражают атаки противника на этом направлении.

«Вместо этого наши силы задействованы в том, что расширяют фактически тот плацдарм, который сейчас находится на Мелитопольском направлении. То есть важно расширить фланги, чтобы враг не мог перекрывать логистические пути, пути снабжения и обеспечения», - заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал о реальной ситуации в двух самых горячих направлениях: одинаковый сценарий.

Также Politeka сообщала, к чему готовится враг и что происходит под Авдеевкой: «Пришлось отойти».





