Об этом он рассказал на своем канале.
Как отмечает эксперт, президент Зеленский во время своей поездки на Восток дал интервью для The Associated Press, где указал, что война переходит в новую фазу, что зима – это всегда новая фаза, потому что военные на поле боя сталкиваются с большим трудом и худшими погодными условиями.
«Уже есть реакции о том, что, мол, это призыв к обороне, к переходу исключительно к стратегической обороне. Во-первых, такого нет в интервью президенту, об этом не говорилось. Речь идет о том, что по состоянию на сегодняшний день действительно зима будет вносить коррективы, действительно будут меняться несколько условия, но, скажем, Украина не будет прекращать в том числе и те действия, которые проводит», - объясняет Александр Мусиенко.
По словам эксперта, это интервью важно с той точки зрения, что нужно было сказать и в очередной раз подчеркнуть нашим партнерам, что есть понимание оценки реальности, есть понимание ситуации того, что непосредственно происходит, как дальше могут развиваться события.
«Фактически нам понятно, что ситуация входит в зиму, когда мы подходим к фазе позиционной войны. Однако требования остаются те же у нас для наших западных партнеров: дайте нам оружие для того, чтобы достичь лучшего результата и большей возможности», - заключает Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что происходит на левобережье Херсонщины.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о разрушенных из-за шторма оборонительных рубежах оккупантов в Крыму.