Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что зима действительно будет вносить свои коррективы в события на фронте, но наши требования к Западу те же – это больше оружия.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, президент Зеленский во время своей поездки на Восток дал интервью для The Associated Press, где указал, что война переходит в новую фазу, что зима – это всегда новая фаза, потому что военные на поле боя сталкиваются с большим трудом и худшими погодными условиями.

«Уже есть реакции о том, что, мол, это призыв к обороне, к переходу исключительно к стратегической обороне. Во-первых, такого нет в интервью президенту, об этом не говорилось. Речь идет о том, что по состоянию на сегодняшний день действительно зима будет вносить коррективы, действительно будут меняться несколько условия, но, скажем, Украина не будет прекращать в том числе и те действия, которые проводит», - объясняет Александр Мусиенко.

По словам эксперта, это интервью важно с той точки зрения, что нужно было сказать и в очередной раз подчеркнуть нашим партнерам, что есть понимание оценки реальности, есть понимание ситуации того, что непосредственно происходит, как дальше могут развиваться события.

«Фактически нам понятно, что ситуация входит в зиму, когда мы подходим к фазе позиционной войны. Однако требования остаются те же у нас для наших западных партнеров: дайте нам оружие для того, чтобы достичь лучшего результата и большей возможности», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что происходит на левобережье Херсонщины.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о разрушенных из-за шторма оборонительных рубежах оккупантов в Крыму.