Боец "Азова" Святослав Серый прокомментировал, когда может закончиться война в Украине. Об этом защитник сказал в эфире "ТСН".

Как рассказал солдат ВСУ, боевой путь для которого начался еще во время Майдана, что война закончится выходом на границы 91-го первого года. В противном случае сосед не перестанет донимать Украину. Но все закончится неожиданно, по его мнению.

“Кончится все, как началось. Так вот в один день. Мы просто встанем и кто-то умрет, или там что-нибудь случится, что мы сможем за день или за неделю решить все свои вопросы», - отметил защитник.

Как добавил солдат ВСУ, война будет продолжаться очень долго и будет не простой для всех. Но концом ее обязательно должно быть возвращение всех оккупированных территорий. Врага при этом нужно дипломатично и экономически загнать в будку.

Если этого не сделать с россиянами и не довести дело до конца, то они снова приступят к состоянию. Оккупант соберет силы и снова найдут здесь русскоязычных, которых нужно защищать и придут на украинскую землю. И в любом случае украинцы будут терять больше. Поэтому россияне должны получить такое поражение, чтобы больше не имели возможности захватывать соседние страны, чем они только и занимаются после развала Советского союза в девяносто первом году прошлого столетия.

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