Об этом он рассказал на своем канале.
«Если мы посмотрим на левобережье Херсонщины, этот плацдарм надежды, то наши силы продолжают героическую борьбу, цель которой фактически расширение этого плацдарма, вытеснение с позиций врага», - отмечает Александр Мусиенко.
По его словам, если говорить о возможности еще в этом году достичь каких-то целей в контрнаступлении, то левобережье Херсонщины – это именно такое направление, там можно совершить прорыв, что приведет к блокированию логистических путей и сообщения врага с Крымом.
Кроме этого, добавляет эксперт, у врага возникнут проблемы с обеспечением своих группировок, что должно привести к тому, что он будет вынужден перебрасывать и передислоцировать свои подразделения по другим направлениям, в частности, и с Востока, и с Юга. А наши силы, подчеркивает он, в это время смогут действовать еще более эффективно, это пространство еще сохраняется.
«Если завершатся боевые действия, если мы говорим о кампании в этом году без того, чтобы прорваться дальше в админграницу с оккупированным Крымом, то я думаю, что кампания будет входить все больше в позиционную фазу. Но с активными действиями украинских войск, которые будут наносить удары по тылам врага, прервать логистическое обеспечение и выходить малыми группами наносить максимальное поражение противнику, вести огонь. То есть, это не будет та позиционная фаза, где будет просто стояние», - объясняет Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что зима действительно будет вносить свои коррективы в события на фронте, но наши требования к Западу те же – это больше оружия.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, зачем россия добивается правого переворота в мире.