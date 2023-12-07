Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что действия ВСУ на левобережье Херсонщины дадут нам серьезные преимущества, а перспектива позиционной войны не будет такой, как хотят россияне, мы будем действовать активно.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Если мы посмотрим на левобережье Херсонщины, этот плацдарм надежды, то наши силы продолжают героическую борьбу, цель которой фактически расширение этого плацдарма, вытеснение с позиций врага», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, если говорить о возможности еще в этом году достичь каких-то целей в контрнаступлении, то левобережье Херсонщины – это именно такое направление, там можно совершить прорыв, что приведет к блокированию логистических путей и сообщения врага с Крымом.

Кроме этого, добавляет эксперт, у врага возникнут проблемы с обеспечением своих группировок, что должно привести к тому, что он будет вынужден перебрасывать и передислоцировать свои подразделения по другим направлениям, в частности, и с Востока, и с Юга. А наши силы, подчеркивает он, в это время смогут действовать еще более эффективно, это пространство еще сохраняется.

«Если завершатся боевые действия, если мы говорим о кампании в этом году без того, чтобы прорваться дальше в админграницу с оккупированным Крымом, то я думаю, что кампания будет входить все больше в позиционную фазу. Но с активными действиями украинских войск, которые будут наносить удары по тылам врага, прервать логистическое обеспечение и выходить малыми группами наносить максимальное поражение противнику, вести огонь. То есть, это не будет та позиционная фаза, где будет просто стояние», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что зима действительно будет вносить свои коррективы в события на фронте, но наши требования к Западу те же – это больше оружия.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, зачем россия добивается правого переворота в мире.