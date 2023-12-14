Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал заявления Сырского и Тарнавского о том, что враг ведет наступательные действия по всем участкам и рассказал, насколько это серьезно.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, это действительно так, россияне пытаются расширить и масштабировать наступательные действия на Купянском направлении, возле Бахмута, Авдеевки, на Таврийском, Запорожском направлении, но каких-то значительных успехов он пока не имеет, достижений так же. По его мнению, даже если какие-нибудь успехи и будут, то только тактического характера.

Но то, что они оживляют и планируют еще больше интенсифицировать боевые действия через 3-4 дня на Купянском направлении, это действительно так. Буквально на этой неделе это еще предстоит, такие у них планы. Если мы возьмем Купянский отрезок фронта, нужно сказать, что враг несет значительные потери», - рассказывает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, это потери и личного состава, и техники, и живой силы, они очень велики и значительны. То же, по словам эксперта, происходит и на Лиманском направлении, пытаются прорваться и несут потери. В Бахмуте, отмечает он, ситуация сложная, но ВСУ отражают эти атаки, ну а на Левобережье Херсонщины уже совсем другая история.

«Но что случилось? Как мне кажется, сейчас враг хочет попытаться осуществить свой последний шанс перед перегруппировкой, доукомплектованием и имеющимися силами, резервами попытаться изменить ситуацию непосредственно на линии фронта. И таким образом к президентским выборам путина принести хоть какие-то победы для того, чтобы можно было это использовать», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что не столько с государственными закупками дронов.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал последние успехи украинских спецслужб на территории рф.