Военный эксперт Александр Мусиенко предупредил, что сейчас россия может производить от 3 до 5 ракет «Кинжал» в месяц, поэтому такие обстрелы, очевидно, у нас будут раз в 3 месяца.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У них были по «Кинжалам» серьезные проблемы в прошлом году, тогда даже производство остановилось. Летом тогда производство еще с мая начало останавливаться, потому что нехватка комплектующих и производство простаивало длительное время, потом фактически в обход санкций появились возможности завозить кое-что и производить», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, в запасах россияне могут иметь 80-90 ракет «Кинжал», а вот производить сейчас они могут их не 5 в год, а больше, это может быть от 3 до 5 штук в месяц, от этого и зависит частота таких обстрелов Украины.

«Как вы видите, это вундерваффе россия не применяет на обыденной основе. Предыдущая атака была в августе, сейчас в декабре. Я сомневаюсь, что они будут их применять каждый день, но время от времени будут. При таком количестве, например, раз в три месяца запустить 10 ракет, я думаю, они пока полностью, к сожалению, это могут себе позволить», - объясняет Александр Мусиенко.

Если провести анализ, куда враг наносит удары, отмечает эксперт, то мы можем увидеть, что это прежде всего прифронтовые территории, а дальше это Харьков, Одесса, Староконстантинов на Хмельнитчине и, конечно, Киев, а время от времени еще и Днепр. По его словам, это фактически география наиболее масштабных ударов, а столица всегда будет одним из приоритетных направлений.

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