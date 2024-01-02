Об этом он рассказал на своем канале.
«Ожидаемо лично для меня произошло это обострение ракетного террора. Вы, конечно, скажете, что об этом предупреждал президент, украинская разведка, Минобороны, Госдеп США, все говорили о том, что ракетный террор, естественно, в осенне-зимний период обострится. Это действительно так. Но как обострится? Форма. Мы можем констатировать изменения», – отмечает Александр Мусиенко.
Как он объясняет, все дело в том, что россия накапливала ракеты дольше, чем это происходило раньше, около 3 месяцев. Все время, напоминает эксперт, противник активно использовал шахеды, но ракеты ограничивал, от управляемых авиабомб страдали прифронтовая зона, Херсон, Харьков, но это не было большое количество «Кинжалов» или ракет Х-101.
Так что сейчас, констатирует он, мы увидели две масштабные атаки по территории Украины, к которым россия готовилась, а особенно досталось Харькову и Киеву, но последствия видят и чувствуют все: разрушение гражданской инфраструктуры, большое количество пострадавших и раненых.
«В россии заготовлены ракеты из того, что мне известно, минимум на 4 подобные атаки. Очевидно, что они стали бить более концентрированно, то есть пытаются пройти эшелонированную противовоздушную оборону, не распыляя ракеты по всей территории Украины, а нанося удары непосредственно по одному или двум городам. В этом случае было два – Киев и Харьков. Цель – прорвать щит ПВО», - заключает Александр Мусиенко.
Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об уничтожении российских самолетов.