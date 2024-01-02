Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что к двум последним ракетным обстрелам россия действительно готовилась месяцами, цель противника – прорвать нашу систему ПВО и запугать людей.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Ожидаемо лично для меня произошло это обострение ракетного террора. Вы, конечно, скажете, что об этом предупреждал президент, украинская разведка, Минобороны, Госдеп США, все говорили о том, что ракетный террор, естественно, в осенне-зимний период обострится. Это действительно так. Но как обострится? Форма. Мы можем констатировать изменения», – отмечает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, все дело в том, что россия накапливала ракеты дольше, чем это происходило раньше, около 3 месяцев. Все время, напоминает эксперт, противник активно использовал шахеды, но ракеты ограничивал, от управляемых авиабомб страдали прифронтовая зона, Херсон, Харьков, но это не было большое количество «Кинжалов» или ракет Х-101.

Так что сейчас, констатирует он, мы увидели две масштабные атаки по территории Украины, к которым россия готовилась, а особенно досталось Харькову и Киеву, но последствия видят и чувствуют все: разрушение гражданской инфраструктуры, большое количество пострадавших и раненых.

«В россии заготовлены ракеты из того, что мне известно, минимум на 4 подобные атаки. Очевидно, что они стали бить более концентрированно, то есть пытаются пройти эшелонированную противовоздушную оборону, не распыляя ракеты по всей территории Украины, а нанося удары непосредственно по одному или двум городам. В этом случае было два – Киев и Харьков. Цель – прорвать щит ПВО», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что брифинг Залужного направлен прежде всего на нормализацию мобилизации.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об уничтожении российских самолетов.