Авиаэксперт Константин Криволап прокомментировал заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что россии нужно 4 дня для подготовки к массированному ракетному удару.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Бутерброд такой. Крылатые ракеты Х-101, Х-555 на Ту-95, их надо посадить, самолеты надо осмотреть, провести послеполетное обслуживание, заправить всеми жидкостями, поставить ракеты, ракеты каким-то образом запрограммировать, чтобы они летели по своим целям», - рассказывает Константин Криволап.

Попутно он отмечает, что в атаке 2 января не использовались Ту-22, очевидно, их и не предвиделось, потому что их за этот период просто физически могли не успеть залить топливом, а топливо там страшно вредное, вреднее его ничего нету, да и ракета Х-22 неточная, грубая и очень старая. В общем же, констатирует эксперт, основное – эти ракеты зарядить, потому что прицепить «Кинжал» на МиГ-31К – это более быстрое дело.

По его словам, проблема может возникнуть только из-за того, что все эти виды средств поражения принадлежат совершенно различным подразделениям. А потому, констатирует эксперт, согласовать все эти рода войск, чтобы они в нужное время выступали в этом ансамбле, сложно, очевидно, согласование может происходить только на уровне Генштаба.

«Успеют ли они в следующие 4 дня? У меня такое впечатление, что успеть то могут, но ресурсов будет немножко поменьше, то есть кто-то у них успеет, кто-то не успеет. А в прошлый год у них самые быстрые такие атаки происходили через 7-10 дней», - рассуждает Константин Криволап.

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